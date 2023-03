Migranti, tre barconi alla deriva nel Mediterraneo: la Guardia costiera interviene per salvare 1300 persone in difficoltà

A pochi giorni dalla strage di Cutro, nuovi barconi in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. La Guardia costiera sta intervenendo per salvare tre imbarcazioni con a bordo circa 1.300 migranti, partiti per raggiungere l'Italia. Un soccorso in mare che sta avvenendo in due punti diversi e che vede impegnate diverse motovedette italiane.

Leggi anche > Cutro, bambino di 6 anni trovato morto sulla spiaggia: è il 73esimo migrante morto nel naufragio. Alarm Phone: 500 persone su barcone in difficoltà

I soccorsi

Tre motovedette stanno operando, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia costiera, tra cui la Nave Dattilo e ulteriori 3 motovedette, stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia da Roccella Ionica. I soccorsi, coordinati dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità Sar italiana, risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l'impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia costiera.

🆘! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia!



Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi! pic.twitter.com/3y0AMiSZ0f — Alarm Phone (@alarm_phone) March 10, 2023

«500 persone su un barcone in difficoltà»

Alarm Phone, il servizio telefonico che riceve richieste di soccorso in mare, è «in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia». L'imbarcazione «ha chiamato dall'area Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi», si legge sull'account Twitter di Alarm Phone. In seguito alla segnalazione, una motovedetta della Guardia costiera, la Cp235, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare. Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l'accoglienza.

«Grave pericolo»

A bordo del motopeschereccio c'è una «situazione di grave pericolo» ha dichiarato il capomissione di Mediterranea Saving Humans sottolineando che «tra le 9 e le 10 l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione e lo stesso ha fatto un elicottero della Us Navy». Mediterranea chiede che venga lanciata subito un'operazione di soccorso. «Non c'è un minuto da perdere. Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore. E a scanso di equivoci, questa è una situazione di distress, non è un'operazione di polizia che serve, si tratta di un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto, ci sono decine di donne e bambini e da bordo segnalano che stanno già imbarcando acqua». Per questo, conclude Cararini, «chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un evento Sar».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA