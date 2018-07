di Enrico Ferrigno

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ACERRA - Ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera adnel Napoletano, in Campania, nella centralissima via Soriano a pochi passi dalla cattedrale. Ad andare in escandescenze è stato un giovane di nazionalità nigeriana che sarebbe stato successivamente picchiato anche da più persone che si sono staccate da una piccola folla inferocita di abitanti della zona. L’uomo è stato soccorso dai poliziotti e trasportato alla locale clinica dei fiori con contusioni ed ecchimosi su tutto il corpo.Sembra che adel giovane sia stata una rissa precedente con un suo connazionale avvenuta poco lontano. I due se le sarebbero date di santa ragione. Poi uno dei due contendenti si allontana e lungo la strada sfoga la sua rabbiadi circa 7 auto. Sull’episodio stanno indagando gli agenti del locale commissariato diretto dal vicequestore Antonio Galante.E la serata di follia e paura è finita quasi immediatamente sudove sono stati pubblicati i filmati e foto choc dell’immigrato riverso a terra in una pozza di sangue. In poche ore video ed immagini sono diventate virali, ma il web si è diviso tra commenti razzisti, di chi si vanta di averlo percosso e di chi avrebbe voluto bruciarlo vivo ed i pochi post che invitano alla tolleranza.