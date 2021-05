Migranti, sbarchi continui a Lampedusa: 532 arrivi in poche ore. In dieci anche in Sardegna

Notte di sbarchi a Lampedusa (Ag) dove, con 4 diverse imbarcazioni, sono approdati 532 migranti. A soccorrere le «carrette del mare» - fra 12 miglia ed un miglio dalla costa - sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tutti i migranti, dopo un primo controllo sanitario sul molo Favaloro, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 572 persone.

Migranti, sbarchi triplicati nel 2021: l’estate bollente di Draghi, nei primi tre mesi 8465 immigrati, nel 2020 erano 2828

Su una delle quattro imbarcazioni soccorse, a 12 miglia da Lampedusa (Ag), c'erano 297 subsahariani, fra cui due donne e due minori. Il natante di 15 metri è stato scortato fino a molo Favarolo dalle motovedette Cp 282 e Cp 306 della Guardia costiera assieme al pattugliatore Pv4 delle Fiamme gialle. Poco prima, a 5 miglia dall'isola, era stata intercettata una «carretta» di 10 metri con a bordo 56 persone, di cui 27 donne e 4 minori, mentre a 12 miglia era stato bloccato un altro natante con a bordo 85 subsahariani. Infine, poco dopo le 8, sono arrivati - dopo che erano stati intercettati ad un miglio dalla costa - altri 94 migranti di diverse nazionalità, fra cui due donne e un minore. Tutti i natanti sono stati posti sotto sequestro.

Nuovo sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna. Questa mattina dieci stranieri, probabilmente algerini, sono stati bloccati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente. Tra di loro c'era anche un giovane che, da quanto si apprende, non stava bene. Sul posto, insieme ai militari dell'Arma, sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari), dove rimarranno in quarantena. Ieri erano arrivati a Sant'Antioco altri 24 stranieri.

