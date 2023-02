Migranti, barcone si spezza in mare davanti alle coste di Crotone: 34 morti, almeno un neonato. I cadaveri sulla spiaggia

di Redazione web

Dramma migranti a Crotone. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 34 migranti morti, tra i quali almeno un neonato, ma il conto finale delle vittime rischia di aggravarsi dal momento che il numero di persone presenti sull'imbarcazione al momento del naufragio potrebbe essere di oltre 100. Al momento sono circa 50 le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L'imbarcazione - su cui viaggiavano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan - sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato. I cadaveri sono stati ritrovati in spiaggia, in località Steccato.

Il barcone spezzato dal mare agitato

In aggiornamento

🔴 #Crotone, intervento #vigilidelfuoco e @guardiacostiera dalle prime ore della mattinata per un barcone di migranti che si è arenato a Steccato di Cutro. Segnalati diversi deceduti tra i migranti, una quarantina i superstiti. Intervento in atto [#26febbraio 9:15] pic.twitter.com/q60tJqnD0Y — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 26, 2023

