Salvini. «O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo della nave Diciotti, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare», ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovo braccio di ferro in corso traper quanto riguarda la, da quattro giorni in mare con 177 migranti al largo di Lampedusa in attesa di trovare un porto sicuro in cui attraccare.Per ia bordo della nave "" «l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto italiano. Se l'Italia vuole ancora trattare questo caso come un salvataggio, Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza secondo le convenzioni applicabili»: così il ministro degli Interni maltese Michael Farrugia in un tweet indirizzato a Salvini e Toninelli.La Guardia costiera italiana «ha intercettato i migranti all'interno del SAR maltese soltanto per impedirgli di entrare nelle acque italiane». Intanto la nave vaga nel Mediterraneo.