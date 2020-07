Lampedusa, i migranti sbarcano tra i turisti: l'arrivo sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli VIDEO

Continuano gli sbarchi di migranti a bordo di piccole imbarcazioni in Sicilia. In 26 sono stati rintracciati sull'arenile dell'Isola dei Conigli a Lampedusa, la spiaggia più rinomata e in quel momento affollata di turisti. Poco prima, la guardia di finanza, a largo, aveva agganciato un barchino, con a bordo 28 tunisini, che stava facendo rotta verso la più grande delle isole Pelagie. Sempre la motovedetta delle Fiamme gialle ha raccolto altri 12 connazionali su un altro barchino che navigava verso la costa. I tre gruppi sono stati portati all'hotspot.

Oramai i clandestini arrivano indisturbati, fregandosene dei bagnanti che li guardano allibiti.

È accaduto poche ore fa all'isola dei conigli di Lampedusa.

Il turismo locale è devastato definitivamente e tutto questo è assurdo. #Lamorgesedimettiti#statodiemergenza#Lamorgese pic.twitter.com/u2nXE50Txk — Isabella 🇮🇹♡‏ن 🦢 (@isabellaisola3) July 28, 2020

