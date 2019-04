Migranti, la Cassazione: «Se c'è pericolo non si può negare l'asilo»

«Basta con la stretta sulle richieste di asilo motivata, dai giudici di merito, sulla base di generiche "fonti internazionali" che attesterebbero l'assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei migranti che chiedono di rimanere in Italia perchè in patria la loro vita è a rischio». Lo chiede la Cassazione che esorta i magistrati a evitare «formule stereotipate e a specificare sulla scorta di quali fonti abbiano acquisito informazioni aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo». Accolto ricorso di un pakistano.



Sulla base di questi principi - inviati al Massimario - la Suprema Corte ha dichiarato «fondato» il reclamo di Alì S., cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale.



Alì - difeso dall'avvocato Nicola Lonoce - ha fatto presente che la decisione era stata presa «in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili» e senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine. Il reclamo ha fatto 'centro', e la Cassazione ha sottolineato che il giudice «è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate», e non di "formule generiche" come il richiamo a non specificate "fonti internazionali". Il caso sarà riesaminato a Lecce. © RIPRODUZIONE RISERVATA