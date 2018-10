Lasmentiscee nega l'esistenza di un nuovo caso diportati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Ilda ministro dell'Interno sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese «mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo», si legge in un comunicato della prefettura della regione francese delle Hautes-Alpes. Parigi, in sostanza, spiega che quello documentato nel video di Salvini non è altro che un normale respingimento.