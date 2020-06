Migranti, tra i salvati da Sea Watch 28 positivi al coronavirus: in quarantena al largo di Porto Empedocle

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 11:34

Une altri 27tra le 209 persone salvate in mare dae attualmente in quarantena sulla nave, al largo diI migranti erano stati salvati in acque internazionali dae portati sulla nave-quarantena che ora si trova ferma in rada davanti alle coste di Porto Empedocle. I tamponi suipresenti sulla Moby Zazà erano stati effettuati ieri mattina. Appena ieri sera era stato reso noto che uno dei migranti sbarcati dalla Sea Watch era stato ricoverato a Malattie infettive dell'ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta. Inizialmente era un caso di sospetta tubercolosi. Poi l'esito del tampone aveva fatto chiarezza.