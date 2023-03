Migranti, Alarm Phone: persi contatti con barcone alla deriva, a bordo 47 migranti

Migranti, nuovo allarme nel Mediterraneo. Nella notte l'ong Alarm Phone ha allertato le autorità sulle situazione di un barcone alla deriva: «Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora».

«Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone in salvo in Italia!», scrive la ong creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, a proposito dell'imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale.

Sabato sera Alarm Phone aveva aggiornato sulle condizioni di difficoltà del barcone. I 47 a bordo dell'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale «sono nel panico», ha scritto l'ong in un tweet. «Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi», aggiunge Alarm Phone.

Still no rescue? We have lost contact to the 47 people over 2h ago & we are very worried! The so-called Libyan coastguard told us that Italian authorities would coordinate the rescue but they aren't giving any info. The people need to be rescued & brought to safety in Europe now!