Migranti, barca con 48 persone a Lampedusa. Testimoni: «Morti durante il viaggio, tra loro un bimbo di cinque mesi»

Lampedusa

migranti

Ancora tutta da chiarire la dinamica degli eventi, i testimoni hanno raccontato di aver viaggiato per 2 giorni dopo essere partiti dalla #Libia. Durante il viaggio un numero imprecisato di persone sarebbe caduto in mare. Tra loro un bambino di 5 mesi e un ragazzo di 30 anni. — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) August 5, 2019

Molte tra le persone sopravvissute erano gravemente disidratate mentre altre presentavano problemi respiratori causati

dai fumi di scarico del motore. I medici presenti hanno somministrato ai casi più gravi flebo e ossigeno, prima che le persone fossero trasferite. — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) August 5, 2019

Ci stringiamo intorno ai sopravvissuti e chiediamo immediatamente lo sbarco delle 121 persone ancora a bordo di #OpenArms. Chi salva una vita salva il mondo intero. #Libia #Migranti #DefendSolidarity — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) August 5, 2019

Oggi a Lampedusa, uno degli innumerevoli sbarchi “fantasma”! Ho potuto vedere come medici, infermieri, volontari e forze dell’ordine hanno prestato soccorso ai superstiti. Sono stato testimone di un’umanità che supera di gran lunga qualsiasi legge e divieto. Grazie @Medhope_FCEI pic.twitter.com/0JJrSiyRUX — Chef Rubio (@rubio_chef) August 5, 2019

Lunedì 5 Agosto 2019, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Una, è arrivata in modo autonomo a Lampedusa. Secondo le testimonianze raccolte da Mediterranean Hope - il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche - i migranti avrebbero viaggiato per 2 giorni dopo essere partiti dalla Libia. Durante il viaggio un numero imprecisato di persone sarebbe caduto in mare.«Molte tra le persone sopravvissute erano gravemente disidratate mentre altre presentavano problemi respiratori causati dai fumi di scarico del motore. I medici presenti hanno somministrato ai casi più gravi flebo e ossigeno, prima che le persone fossero trasferite»,«Ci stringiamo intorno ai sopravvissuti e chiediamo immediatamente lo sbarco delle 121 persone ancora a bordo di #OpenArms. Chi salva una vita salva il mondo intero»,su Twitter.Lo sbarco è stato commentato anche dache ha ringraziato i soccorsi da parte di medici, infermieri, volontari e forze dell’ordine. «Oggi a Lampedusa, uno degli innumerevoli sbarchi “fantasma”! - scrive Chef Rubio - Ho potuto vedere come medici, infermieri, volontari e forze dell’ordine hanno prestato soccorso ai superstiti. Sono stato testimone di un’umanità che supera di gran lunga qualsiasi legge e divieto. Grazie @Medhope_FCEI».