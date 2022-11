Migranti, Adm: recuperate oltre il 50% di imbarcazioni in più rispetto al 2021

di Enrico Sarzanini

Maxi operazione dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato che sull'isola di Lampedusa ha recuperato oltre 120 imbarcazioni affondate nel porto, arenate sulla costa o galleggianti, che erano state utilizzate dai migranti per raggiungere l'Italia. In questi giorni l'Agenzia ha messo in campo una squadra per attività di ricerca, recupero e smaltimento delle imbarcazioni affondate o alla deriva dopo che nei giorni scorsi un forte maltempo ha causato il disormeggio e l’affondamento di numerosi relitti, creando notevoli difficoltà alla sicurezza marittima oltre a elevati rischi ambientali per il pericolo di riversamento in mare di carburante e rifiuti tossici.

A scopo precauzionale sono state inoltre bonificate due imbarcazioni di grandi dimensioni sebbene non ancora assegnate dall’Autorità Giudiziaria ad ADM per le procedure di pertinenza. Dogane e Monopoli in una nota sottolinea l'importanza dell'operazione che "conferma il riacuirsi, in questo ultimo periodo, degli sbarchi avvenuti su Lampedusa: basti pensare che rispetto allo stesso periodo di un anno fa sono state oltre il 50% in più le imbarcazioni che sono state recuperate e smaltite"​. Un dato, questo, che secondo ADM "si relaziona strettamente con le oltre 250 imbarcazioni alate tra agosto e settembre scorsi”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 16:05

