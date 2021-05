Migrante si uccide impiccandosi: 15 giorni fa era stato preso a sprangate dopo una lite a Ventimiglia

Un migrante di 23 anni, che 15 giorni fa era stato preso a sprangate dopo una lite in un supermercato a Ventimiglia, si è suicidato impiccandosi.

Il suicidio a Torino

Il dramma si è consumato all'interno del Cpr di corso Brunelleschi, a Torino. Il giovane, originario della Guinea, si era trasferito dopo aver subito una aggressione a Ventimiglia. Il 23enne, infatti, il 9 maggio scorso aveva litigato con tre persone in un supermercato e una volta all'esterno era stato preso a sprangate su tutto il corpo, compresa la testa. Gli aggressori erano stati subito identificati e denunciati. Dopo l'aggressione, il migrante era stato trasferito a Torino ma posto in isolamento per le norme anti-Covid. Il 23enne si è impiccato utilizzando le lenzuola del lettino dove dormiva.

Migrante suicida, l'aggressione a Ventimiglia

Gli aggressori erano stati identificati in meno di 24 ore. Si tratta di tre italiani, due siciliani e un calabrese tutti residenti a Ventimiglia: due agrigentini di 28 e 39 anni ed un 44enne di Palmi (Reggio Calabria). Il ragazzo, che era irregolare sul territorio nazionale e che era già stato espulso dall'Italia, avrebbe tentato di rubare il telefono cellulare a uno dei tre all'interno di un supermercato che si trova nella zona dell'aggressione. La reazione non si è fatta attendere: prima i tre hanno affrontato il ragazzo a male parole poi l'hanno seguito e, raccolti un paio di tubi di plastica dura, lo hanno messo con le spalle al muro e hanno cominciato a picchiarlo. In tanti, sentendo le urla, si sono affacciati dai balconi e alle finestre urlando di lasciar stare il ragazzo ma i tre, nonostante il giovane fosse già a terra e non riuscisse a reagire in alcun modo, hanno continuato senza che nessuno li fermasse. Il ragazzo era stato portato in ospedale a Bordighera e dimesso con prognosi di 10 giorni per lesioni e trauma facciale: si sarebbe dovuto nuovamente procedere all'espulsione, ma il suo gesto ha posto fine alla sua difficile vita.

