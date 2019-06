Migrante salva due bambini che stanno annegando: si tuffa vestito e con il cellulare in tasca

Un migrante di nazionalità egiziana, di 23 anni, ospite di un centro di accoglienza di Latina, ha salvato due bambini in mare ieri a Rio Martino.



E' accaduto intorno alle 12, quando Omar, che stava passeggiando sul litorale, ha notato i bambini che chiedevano aiuto perché la corrente li stava trascinando. Non ci ha pensato un attimo e si è lanciato in mare con tutti i vestiti e con il cellulare in tasca. Una scena a cui hanno assistito decine di bagnanti che a quell'ora affollavano la spiaggia. Il ragazzo è riuscito ad afferrare i bambini e a riportarli a riva.

Lunedì 17 Giugno 2019, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA