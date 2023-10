Migrante travolto e ucciso da due auto pirata: «Era ancora vivo prima di essere investito la seconda volta»

di Redazione web

Un giovane immigrato del Burkina Faso è stato travolto e ucciso da due auto pirata a Rotondi, in provincia di Avellino. Il 25enne era in bicicletta e risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi chilometri dal comune della Valle Caudina.

Incidente Mestre, l'autopsia: «Nessun malore per l'autista: aveva il cuore sano». Cresce l'ipotesi di un guasto dell'autobus

Le auto che lo hanno investito non si sono fermate a soccorrerlo. Indagini sono in corso per individuare i pirati della strada.

Travolto da una seconda auto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA