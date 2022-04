Mondovì, microcamera nascosta per filmare le colleghe mentre facevano la doccia in ospedale

Custodiva sul pc ore di filmati delle colleghe riprese mentre si facevano la doccia. I video rubati di nascosto con una microcamera lasciata nei bagni dell'ospedale di Mondovì, in provincia di Cuneo, sono stati trovati dai carabinieri in casa del voyeur che dovrà rispondere di violenza privata. A far partire le indagini, riporta la Stampa, è stata una donna che si è accorta dell'attrezzatura video lasciata distrattamente in vista. Con curiosità ha cercato di capire cosa fosse scoprendo così immagini che riprendevano lei e altre infermiere mentre si spogliavano e facevano la doccia.

I carabinieri sono così risaliti al responsabile, un cinquantenne dipendente di una ditta esterna, che aveva scaricato nel computer di casa ore di video girati negli spogliatoi e nei bagni dell'ospedale usati dalle infermiere per cambiarsi e rinfrescarsi dopo una giornata di lavoro. Davanti all'evidenza dei fatti il 50enne di Borgo San Dalmazzo ha confessato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 19:30

