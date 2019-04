Michele esce di casa per andare al mercato e scompare: l'appello disperato dei famigliari

Ultimo aggiornamento: 20 Aprile, 06:38

E' uscito di casa all'alba di ieri per recarsi ai mercati generali. E da quel momento di lui non si hanno più notizie. Da più di 24 ore un mistero ha ingoiato il destino di Michele Stingi, commerciante tarantino di 56 anni. L'uomo è uscito ieri mattina, poco dopo le 5, dalla sua casa alla periferia della città, e si è allontanato a bordo della sua Renault Megane Scenic di colore grigio scuro. Da allora di lui non si sa più nulla.La famiglia ha presentato subito denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche, ed ha lanciato un appello su facebook chiedendo l'aiuto di tutti per ritrovare il commerciante. Tutto lascia pensare ad un allontanamento volontario. Anche per questo i due figli e la moglie si sono rivolti anche alla rete, pubblicando la foto del 56enne, per chiedere aiuto nella speranza di poter riabbracciare il prima possibile il familiare e mettersi alle spalle questo brutto momento.