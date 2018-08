Michele, 45 anni, scomparso da 10 giorni: era partito per un colloquio di lavoro

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORRE DEL GRECO. Parte per Treviso per sostenere un colloquio di lavoro: torrese scomparso da Atripalda da 10 giorni. Michele Sorrentino è un 45enne di Torre del Greco ma che da qualche anno vive ad Avellino con la compagna e i loro due figli.La mattina del 31 luglio è partito da Atripalda con la sua Alfa Romeo 147 di colore nero, targa DB666TJ, per sostenere un colloquio di lavoro a Treviso e da allora se ne sono perse le tracce. Al momento della scomparsa indossava una polo grigia e un paio di jeans, una valigia bordoeux è uno zaino di colore grigio.Segni particolari: naso deviato e un tatuaggio con il nome Vincenzo sul braccio destro. Michele lavora come rappresentante di impianti fotovoltaici. I familiari di Michele vivono a Torre del Greco: disperata la madre che ha perso un altro figlio in circostanza tragiche fa appello a Michele di tornare e a chiunque lo vedesse di avvisare i carabinieri. L’ultima telefonata l’ha fatta alla sua compagna: da allora cellulare e iPad risultano spenti.