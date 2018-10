Michele, ucciso da un'auto mentre passeggiava col cane: alla guida un 31enne ubriaco e drogato

Michele Petrone, è morto a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta: un'auto con quattro ragazzi a bordo lo ha travolto in pieno e lo ha ucciso, mentre stava passeggiando con il suo cane in strada. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche uno dei quattro ragazzi che erano in auto, un'Audi S3; il giovane è in prognosi riservata a Caserta. Il conducente della vettura, un 31enne, è stato denunciato per omicidio stradale.



La vettura, dopo aver centrato in pieno il 29enne avvocato, ha continuato la sua corsa schiantandosi contro un muro. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, l'auto andava a forte velocità, per questo motivo il conducente, risultato negativo sia al test per l'alcol che a quello per gli stupefacenti, ha perso il controllo.