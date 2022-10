Malore fatale in chiesa: Michele muore durante la cerimonia per le nozze d'argento

Si trasforma in tragedia la festa per i 25 anni di matrimonio di un 48enne di Trani: è morto Michele Losito, è successo nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre al termine della messa in celebrazione dell’anniversario di nozze nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La celebrazione eucaristica in occasione del loro 25esimo anniversario di matrimonio si era conclusa da poco e insieme agli invitati erano rimasti sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Trani quando all’improvviso è accaduta la tragedia. Il marito, 48 anni, si è accasciato al suolo colto da un malore: nonostante tutti i soccorsi prestatigli, purtroppo non c’è stato niente da fare. Inutili i tentativi I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l’uomo per diversi minuti.

