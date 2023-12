Michele sale sul tetto per cercare il gatto: precipita e muore a 20 anni. La mamma sotto choc: ha trovato il corpo esanime a terra

di Mario Landi

È morto cadendo dal secondo piano della casa in cui viveva con i genitori, forse scivolato dal tetto dove era salito per cercare il gatto: è accaduto a Filetto, piccolo centro in provincia di Chieti, la vittima è il ventenne Michele Di Loreto, studente universitario.

La mamma ha trovato il figlio esamine

A fare la terribile scoperta è stata la mamma del ragazzo che lo ha trovato esanime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, anche con l'elisoccorso, ma per il povero giovane non c'era più nulla fare.

Il corpo è stato portato all'obitorio di Chieti dove domani si procederà con l'ispezione cadaverica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 15:16

