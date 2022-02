Schianto in moto contro un'auto: muore a 35 anni l'agente scelto Avella

Schianto mortale a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. A perdere la vita in un terribile incidente stradale il 35enne agente scelto della Polizia di Stato Michele Avella in servizio presso il commissariato cavese. Il giovane era in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un’auto in via Arti e Mestieri, nella frazione Santa Lucia. Un impatto violentissimo che lo ha sbattuto sull’asfalto. Inutili i tentativi di salvare il 35enne, all’arrivo dei soccorsi Michele era già morto.

Leggi anche > Firenze, presa per i capelli e sbattuta a terra: 22enne vittima di una rapina in centro

Avella avrebbe cambiato corsia per evitare un camion fermo sulla strada e sarebbe andato a sbattere contro un altro veicolo in sosta. Saranno i rilievi dei carabinieri ed eventuali immagini delle telecamere di video sorveglianza a chiarire la dinamica dell’incidente. Il giovane agente che lascia la moglie e una bambina, era conosciuto e ben voluto. Tanti i messaggi di cordoglio diffusi sui social da amici e colleghi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA