Fabrizio Miccoli in carcere, la curva del Palermo lo omaggia: «Capitano, sempre con te»

Fabrizio Miccoli è in carcere, ma non ha perso il sostegno dei suoi vecchi tifosi. L'ex calciatore e capitano del Palermo, condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso e in carcere a Rovigo da qualche giorno, dopo essersi costituito dopo la sentenza della Cassazione che ha reso esecutiva la condanna, ha incassato il sostegno della curva rosanero.

In occasione della partita di campionato di Serie C Palermo-Monopoli, giocata ieri sera e vinta al Barbera dalla squadra di casa 2-1, gli ultrà rosanero della curva nord hanno esposto uno striscione: «Sempre con te, nativi di Palermo col sangue rosanero». Contemporaneamente i tifosi hanno intonato cori dedicati all'ex giocatore fra cui «un capitano, c'è solo un capitano».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 08:58

