Minicar sterza per evitare un gatto: morto un 15enne, grave la sorella di 17 anni

Un incidente stradale mortale ha provocato la morte di un giovanissimo di 15 anni, mentre sua sorella di due anni più grande è in condizioni molto gravi. Lo schianto è avvenuto ad Adrano, nel catanese, la notte scorsa lungo la statale Sp 122. Alla guida della minicar c'era la ragazza, che ha sterzato bruscamente per evitare un gatto che stava passando per strada, perdendo il controllo del mezzo, mentre suo fratello era di fianco, sul sedile del passeggero. La minicar si è schiantata contro un muro prima di capovolgersi.

Per evitare il gatto

Nell'impatto contro il cemento, il 15enne è morto, mentre la sorella ha subito traumi pesanti, ed è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Marco di Catania. Lo schianto è avvenuto in un tratto della strada provinciale 122 che collega i comuni di Adrano e Mendolito ai piedi dell'Etna.

L'impatto è stato talmente forte che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Catania che hanno dovuto tagliare la lamiera del mezzo per estrarre fratello e sorella dall'auto distrutta. Putroppo il 15enne era già morto, mentre sua sorella ancora in vita, ma secondo i medici le sue condizioni sono molto gravi.

