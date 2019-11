Uomo di 29 anni crivellato di colpi in auto mentre va della madre

Giovedì 28 Novembre 2019, 22:43

Ancora sangue aun 29enne,è stato ucciso in, quartiere. Il fratello è titolare di un bar.Il giovane - che non risulta affiliato a un clan - stava andando a casa della madre a bordo della sua. Il killer gli ha sparato a bruciapelo tre colpi: uno alla gamba, uno alla tempia e uno alla nuca.Si scava nel passato della vittima, nota alle forze dell'ordine per reati riconducibili alloQuesto omicidio rompe di fatto la pax camorristica che sembrava reggere, Ora si cerca di capire se quei precedenti che la vittima aveva indichino ancora una volta che a muovere mandanti e killer sia magari uno sgarro nel fiorente mercato dello spaaccio di droga. E tutto questo accade a Miano, dove da mesi il potere criminale è saldamente nelle mani di un nuovo gruppo di giovanissimi delinquenti che hanno soppiantato ile tutti gli altri che hanno inutilmente tentato fino a oggi la scalata verso il predominio degli affari illeciti.