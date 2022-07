Mia Filippone, la vicesindaca di Napoli morta dopo un mese di ricovero: ha combattuto come una leonessa

di Mariagiovanna Capone

Non ce l'ha fatta Mia Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Napoli. Dopo un mese dal ricovero è deceduta in queste ore.

Era ricoverata dal 12 giugno al Policlinico universitario della Federico II per problemi circolatori, ha combattuto come una leonessa come era nel suo carattere. Attonita la comunità scolastica e universitaria.

Lascia il marito, Arturo de Vivo, Professore Emerito di Lingua e Letteratura Latina, rettore dell’Università Federico II subentrando a Gaetano Manfredi durante il mandato da ministro dell'Università e la Ricerca.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l'intera Amministrazione comunale «si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita». «Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città», il saluto del sindaco.

«Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura». È il messaggio di cordoglio di Luigi de Magistris ex sindaco di Napoli.

