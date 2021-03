«Mi hai rubato la PS4», viola i domiciliari e accoltella il vicino: arrestato

Era convinto che il suo vicino di casa, un 40enne, gli avesse rubato la PlayStation 4. Per questo motivo, un 27enne ha violato i domiciliari per accoltellare l'uomo ed è stato arrestato. Il vicino è ricoverato in ospedale con varie ferite e in gravi condizioni, ma sarebbe fuori pericolo.

È accaduto ieri a Foggia, in Vico Fornitura: il 27enne, che si trovava ai domiciliari, aveva accusato il suo vicino di casa di avergli rubato qualche giorno prima la consolle di gioco e, per vendicarsi e farsi giustizia, ha fatto irruzione nella casa, accoltellando il 40enne più volte, alla schiena e alle gambe. La vittima è in ospedale in prognosi riservata ma non rischierebbe la morte. Il 27enne è stato individuato poco dopo dalla polizia e ha fornito agli agenti indicazioni per recuperare il coltello: ora è denunciato per lesioni ed evasione dagli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 13:43

