Mezzo sanitario si schianta in un fossato nel Mantovano: morta volontaria di 27 anni

Tragedia questo pomeriggio a Bagnolo San Vito, nel Mantovano. Gaia Volpes una volontaria di 27 anni è morta in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un furgone Doblò dell'associazione Amica emergenza con una collega di 54anni alla guida. Stavano riaccompagnando a casa due pazienti: una donna che aveva appena finito la dialisi all'ospedale Carlo Poma di Mantova e un uomo che aveva fatto una visita medica. Il furgone aveva appena attraversato l'abitato di Bagnolo San Vito e stava percorrendo la ex statale Romana con direzione San Benedetto Po. A un tratto il Doblò ha sbandato ed è finito nel fossato per poi schiantarsi contro alcuni alberi.

Leggi anche > La scia d'olio incastra automobilista ubriaco

La ragazza è morta sul colpo: viaggiava dietro insieme ad uno dei due pazienti, la donna 71enne, mentre l'uomo, di cui non è stata resa nota l'età, si trovava davanti, accanto al sedile del conducente. L'urto della fiancata del mezzo contro la sponda del fosso è stata fatale per la soccorritrice, morta sul colpo. Ferite, invece, in maniera non grave le altre tre persone che erano a bordo. L'operatrice che era alla guida ha riportato traumi al collo e al torace, mentre l'uomo è rimasto ferito ad un braccio. La donna dializzata apparentemente non ha riportato ferite. Tutti, per precauzione, sono stati trasportati al Carlo Poma di Mantova dove sono stati trattenuti per gli accertamenti. Tra i primi a giungere sul luogo del disastro il fratello della giovane vittima, con il triste compito del riconoscimento del corpo della sorella rimasto incastrato tra le lamiere del furgone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA