La fase 2 sui mezzi pubblici dal 4 maggio. Nuove regole da seguire: ecco quali sono. Mascherina obbligatoria, anche di stoffa, sui mezzi pubblici e marker per i posti in modo che sia rispettata la distanza di almeno un metro. Queste ultime per il trasporto pubblico a cui si stanno lavorando in vista dalla Fase 2. Previsto inoltre un aumento della frequenza dei corsi dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Sui bus si potrà salire con una sorta di numero chiuso.

Anche Milano si prepara alla "Fase 2". Alle fermate di bus e tram, l'ATM, l'azienda di trasporto pubblico della città, ha creato dei segnaposto per garantire a chi è in attesa il rispetto della distanza di sicurezza. "Stai qui", è il messaggio che compare all'interno di un cerchio rosso. Anche sulle metropolitane bollini rossi segnalano il rispetto delle distanze. In un messaggio social, il sindaco Beppe Sala ha chiaramente indicato alla cittadinanza di utilizzare se possibile la bicicletta.