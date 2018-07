Meteo, nel weekend Italia spaccata in due: temporali e grandine al Nord, caldo africano al Sud

Clima, rallenta la circolazione di acqua fredda: «In arrivo 20 anni di grande caldo»



Nuova fiammata africana sull'Italia , con un Paese però spaccato in due. Se infatti da ieri le temperature sono schizzate ben oltre i 30 gradi, questa sera qualcosa potrebbe cambiare, come afferma il team del sito www.iLMeteo.it, che avvisa che i valori termici da ieri sono saliti vertiginosamente a partire dalle regioni del Sud.Già ieri molte regioni del Centro-Nord avevano ricevuto questa ondata di caldo, da Firenze e Roma (35-36°) a Bologna, Ferrara, Milano e Padova (tra i 34° e i 37°). Ma già a partire da questa sera, nelle regioni settentrionali, ci saranno 'imboscate' temporalesche, con rischio addirittura di grandine per tutto il weekend. Proprio grazie al maltempo il caldo si attenuerà dunque nel weekend al nord, calo termico che coinvolgerà il centro nella giornata di domenica e il Sud, infine, da lunedì.

Meteo: da Lunedì nuova SFURIATA di NUBIFRAGI su tutta ITALIA nessuno escluso » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/c35sISRtwl #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 20 luglio 2018

E proprio l'inizio della prossima settimana potrebbe portare maltempo, invece, in tutta Italia, prima di un generale miglioramento che però non durerà molto: la fine del mese e l'inizio di agosto, infatti, porteranno un meteo che avrà poco di estivo, per una bella stagione che continua a non decollare del tutto.