Meteo, weekend col gelo: temperature in picchiata, neve e vento Le previsioni

Bari, nave mercantile si arena sulla spiaggia per il vento forte‚Äč

: dopo l'assaggio di primavera degli ultimi 10-15 giorni, iltorna a colpire l', da Nord a Sud. Su tutta la Penisola, infatti, le temperature si sono abbassate drasticamente nelle ultime ore e per tutto il week-end l'Italia sarà interessata da, anche a bassa quota, al Sud e sul medio versante Adriatico. A riferirlo è il portale Meteo.it , che spiega come laproveniente dal Nord Europa sia arrivata a interessare praticamente tutta l'Italia. Nella giornata di oggi,, sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia ci saranno delle precipitazioni sparse, conanche a quote relativamente basse. In tutta la Penisola, le temperature subiranno un drastico calo, anche fino a -10°C rispetto ai giorni scorsi. Attenzione al: le correnti provenienti da Nord-Est potranno causare burrasca in molte zone del Centro-Sud, con mari da mossi ad agitati. Giornate serene, ma molto più fredde rispetto agli ultimi giorni, al Nord.Nella giornata di domani,, l'intensità delsarà minore rispetto al giorno precedente ma comunque moderata o localmente forte al Centro-Sud: i meteorologi raccomandano la massima attenzione soprattutto per le zone comprese tra Canale di Sicilia e Mar Ionio, comprese le coste limitrofe, per raffiche oltre i 100 km/h. Al Nord il tempo rimane sereno, ma è previsto un ulteriore calo delleminime, con possibili gelate in tutta l'Italia settentrionale. Anche nella giornata di domani, al Centro-Sud, sono previsteoltre i 700 metri di quota.Il, comunque, non è destinato a durare molto: già dall'inizio della prossima settimana, infatti, letorneranno a salire in tutta Italia, con un sensibileal Nord, dove tra mercoledì e giovedì si potranno registrare temperature fino a 10°C sopra la media stagionale.