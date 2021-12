Meteo, nel weekend arriva il freddo polare: ancora maltempo e temperature basse

Il freddo dell'ultima settimana si acuirà ancora di più nel weekend. Secondo 3B Meteo, è in arrivo una nuova perturbazione che, seguita da correnti fredde di origine artica, tra la fine di sabato 4 e la giornata di domenica 5 porterà maltempo su molte regioni.

Sabato 4 dicembre - Nubi in aumento dal pomeriggio con piogge sul Nordest entro sera. Neve sulle Alpi da 800-1200m, fino a 300m sul Triveneto. Temperature massime entro i 9°C, più elevate in Liguria.

Centro Nuvolosità in aumento dal pomeriggio con piogge diffuse su Tirreniche e Sardegna, più asciutto sulle Adriatiche. Neve da 1200/1600m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12. Al Sud Tempo stabile, salvo piogge nella notte su Sicilia e bassa Calabria, dalla sera su Campania. Temperature minime in calo, massime tra 9 e 16°C.

Domenica 5 dicembre - Piogge e nevicate fino a quote basse al Nord Est, in rapido esaurimento al mattino, eccetto che sul Friuli V.G. Più soleggiato al Nord Ovest. Temperature stabili, massime tra 3 e 8°C. Al centro ci sarà una spiccata variabilità con piogge e schiarite; piogge intense e locali temporali dal pomeriggio su Sardegna e Tirreniche. Neve dai 900/1200 metri. Temperature stabili, massime tra 8 e 15°C. Al Sud, invece, instabilità diffusa con piogge e rovesci alternati ad ampie schiarite. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 17°C.

