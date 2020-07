Meteo, weekend da bollino rosso in 10 città con punte di 40 gradi: da domenica arrivano i primi temporali

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 10:21

Temperature da record in Italia.on temperature fino ae sono 10 le città che, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, saranno da bollino rosso. L'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia.A causare lache favorisce un generale incremento delle temperature, un po' a tutte le quote.. Se sabato però le temperature resteranno elevate nel pomeriggio potrebbero registrarsi i primi rovesci in zone interne appenniniche e le vallate alpine di confine. Nella giornata di domenica un fronte temporalesco alimentato da un vortice ciclonico di origine atlantica si avvicinerà all'Italia provocando i primi fenomeni temporaleschi, a partire dall'arco alpino centro-occidentale. L'incontro con l'aria calda potrà portare a violenti temporali e grandine che potrebbero arrivare fino Piemonte, Lombardia e Veneto.