Meteo weekend 11 e 12 marzo pazzerello: caldo e temporali primaverili. Le previsioni

Meteo weekend 11 e 12 marzo. Sabato e domenica saranno caratterizzati da un'incertezza metereologica a est, dovuta al flusso di correnti nordoccidentali. Nel frattempo un altro fronte in discesa dalla Francia insisterà sulle Alpi occidentali, dando luogo a fenomeni a tratti intensi sui settori di confine, fa sapere 3BMeteo.

L'anticiclone afro-mediterraneo comincerà ad espandersi verso nord, alzando di latitudine la traiettoria dei fronti nord atlantici e favorendo un miglioramento in giornata anche sulle Alpi.

Che tempo farà nel weekend?

Sabato al nord tempo poco nuvoloso, con qualche banco di nebbia al mattino sulla pianura veneta, in dissolvimento. Faranno eccezione i settori alpini centro-occidentali dove sono attesi addensamenti anche compatti con piogge e rovesci più frequenti ed intensi sui confini franco-svizzeri, dove nevicherà oltre i 1600/1900m.

Al Centro parzialmente nuvoloso al mattino per nubi medio-alte e stratificate, tendenza ad addensamenti più compatti dal pomeriggio ed in serata con deboli piogge in estensione dall'Umbria alle Marche, verso nord fino alla Romagna.

Al Sud iniziali addensamenti su bassa Campania e Calabria tirrenica con deboli piogge intermittenti fino a sera. Altrove ampie schiarite prevalenti, ma con nubi in aumento la sera sull'alta Puglia. Poche nubi in Sardegna. Venti forti da nordovest sui bacini occidentali, più deboli sull'Adriatico. Temperature pressoché stabili.

Previsioni domenica

Domenica il Nord residui fenomeni al mattino sulle Alpi confinali centro-occidentali con tendenza a schiarite. altrove in prevalenza soleggiato. Al Centro piogge al mattino sulle regioni adriatiche, in esaurimento in giornata con tendenza a schiarite. In prevalenza soleggiato sulle regioni del versante tirrenico. Al Sud addensamenti e qualche pioggia al mattino in Puglia, in esaurimento in giornata con tendenza a schiarite.

Nubi irregolari altrove con piogge e rovesci in intensificazione in giornata soprattutto su bassa Campania, Lucania, Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale, in esaurimento in serata con schiarite in arrivo sui settori peninsulari. Soleggiato in Sardegna. Venti tesi da nordest su Adriatico e Ionio, di Maestrale sui bacini occidentali. Temperature in calo su adriatiche e Sud.

