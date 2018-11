Meteo weekend, maltempo in arrivo. Pioggia e temporali, Roma a rischio allagamenti PREVISIONI

Meteo: Domenica con il CICLONE, grave maltempo. Ecco la regione più in pericolo per fenomeni estremi @ilmeteoit https://t.co/QNl3WMWsg2 pic.twitter.com/XOZSAVffoC — IL METEO.it (@ilmeteoit) November 23, 2018

Il, cone piogge pesanti sull'Italia. La Protezione civile ha diramato un'per una perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale. Ecco le previsioni nel dettaglio con la situazione aggiornata. E aLa giornata di sabato 24 vedrà piogge piuttosto diffuse sulle regioni centro-settentrionali, Sardegna compresa, localmente anche forti e con rischio di locali nubifragi sul Friuli Venezia Giulia. Al Sud andrà meglio con tempo più asciutto, tuttavia con cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto.Il maltempo è destinato addirittura ad intensificarsi domenica 25, sin dal primo mattino, infatti, avremo precipitazioni frequenti un po' su tutto il Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia; attenzione a possibili fenomeni violenti sul Lazio, Roma compresa, dove non si escludono allagamenti e alluvioni lampo, ma anche locali mareggiate sulle aree costiere e trombe d'aria e/o marine.Il tempo migliorerà lievemente sul resto del Paese, tuttavia non si escludono ancora dei rovesci all'estremo Nordest, nonché su Piemonte e ponente ligure, qui anche di moderata intensità nel corso delle ore serali e notturne. Nevicate sulle Alpi occidentali dai 1300/1400 metri, localmente anche abbondanti. Sull'Italia spireranno forti venti in genere dai quadranti meridionali.Per quanto riguarda, infine, le temperature, esse non subiranno grandi variazioni e si manterranno infatti sostanzialmente stazionarie e abbastanza miti. I termometri infatti arriveranno a segnare i 16/17°C al Centro-Nord e punte di 20/21°C al Sud. Insomma sarà un fine settimana da lupi sul territorio nazionale, ma con valori termici miti e decisamente fuori stagione.