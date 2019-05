Meteo, weekend autunnale: crollo delle temperature e torna la pioggia

Unautunnale, con crollo dellee poi torna la. Le previsioniper i prossimi giorni e per l'inizio della prossima settimana non lasciano intravedere miglioramenti. Tutto questo perché l'Italia continua ad essere avvolta da un'insolita primavera, anticipa il, la quale, non riesce ancora a trovare una corretta linea di tendenza verso un clima più consono al mese di maggio. Siamo costretti a tenere sempre a portata di mano un ombrello ma soprattutto gli indumenti pesanti.

Lesi mantengono spesso sotto la media del periodo e all'orizzonte non si intravede un cambio della circolazione. Nel weekend è previsto un nuovo crollo delle temperature per effetto di un altro vortice colmo d'aria fredda in discesa dal Nord Europa. Fra sabato e domenica l'Italia tornerà a piombare in un'atmosfera quasi surreale e di stampo praticamente autunnale con valori termici pesantemente sotto la media stagionale.Al Nord ad esempio, avremo valori anche di 8-10°C sotto media. Anche al Centro Sud i valori si manterranno fortemente sotto tono. Insomma, addio alle maniche corte, agli occhiali da sole. Sarà invece il caso di tirare fuori ombrelli e giacche pesantiSegnali positivi, anticipa sempre, si intravedono nel periodo intorno al 18-19 maggio quando l'anticiclone africano, sollecitato da una depressione in discesa dalla Francia verso la Penisola Iberica, comincerà a soffiare verso l'Italia venti decisamente più caldi.