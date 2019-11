Meteo, un weekend da incubo: maltempo in tutta Italia, piogge e venti fino a 110 km/h

, le previsioni del weekend del 24 novembre: ancora piogge su tutta l'Italia sabato e domenica, dopo che tra oggi e domani il maltempo invaderà prima il Nordovest, poi le regioni tirreniche. Nel fine settimana un ciclone atlantico dalla Francia punterà la Sardegna e poi tutto il Sud del nostro Paese, generando un'ondata di piogge e temporali per un maltempo a tratti anche violento.Il team del sito ilMeteo.it avverte chela posizione del vortice nei pressi della Sardegna favorirà piogge intense e continue su tutto il Piemonte e sulla Liguria di ponente; in Liguria il forte vento di Scirocco impedirà ai corsi d'acqua di defluire creando delle potenziali piene. Il tempo farà i capricci anche sul resto del Nord, specie sul Triveneto, in Sardegna mentre nel pomeriggio comincerà a peggiorare anche al Sud. A Venezia è prevista l'acqua alta con una marea sostenuta di circa 115 cm.