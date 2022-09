Meteo, nel weekend torna il maltempo su gran parte d'Italia: allerta in Toscana e Lazio

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: nel weekend torna il maltempo, prima al Nord e poi al Centro. Attesi temporali, anche forti, soprattutto su Lazio e Toscana. Una situazione di maltempo che perdurerà anche per i primi giorni della prossima settimana.

Domani sarà una giornata prevalentemente soleggiata su tutta Italia, ma a partire da sabato, saranno almeno cinque i giorni di forte maltempo e rischio di nubifragi. Le perturbazioni interesseranno prima il Nord, in particolare la Liguria, ma fino a mercoledì prossimo non è escluso che sui rilievi alpini e sugli Appennini settentrionali possa nevicare anche a bassa quota. Successivamente, da domenica in poi, le perturbazioni dovrebbero spostarsi verso il Centro Italia e in particolare le aree tirreniche: allerta meteo per Toscana, Lazio e Sardegna.

Meteo, le previsioni per venerdì 23 settembre

Nord Italia Piogge e temporali al Nordovest fin dal mattino, intensi nel pomeriggio e in estensione entro sera alle restanti zone, possibili nubifragi. Temperature in calo, massime tra 16 e 22.

Centro Italia Peggiora sulla Toscana con forti temporali tra pomeriggio e sera, variabilità altrove con piogge a fine giornata sul Lazio. Temperature in rialzo sul versante adriatico, massime tra 22 e 26.

Sud Italia Qualche piovasco in arrivo sulla Sardegna meridionale, poche nubi altrove. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 28.

Meteo, le previsioni per sabato 24 settembre

Nord Italia Insiste qualche piovasco sul Triveneto specie in Friuli, nubi sparse e schiarite altrove con scarsi fenomeni. Temperature in calo a est, massime tra 18 e 22.

Centro Italia Perturbato con rovesci e temporali anche forti e a carattere di nubifragio sui settori tirrenici, fenomeni meno intensi a est. Temperature in calo, massime tra 18 e 22.

Sud Italia Rovesci e temporali su Campania, Molise e nord Puglia, variabilità altrove con qualche pioggia sulla Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 25 e 30.

Meteo, le previsioni per domenica 25 settembre

Nord Italia Nuvolosità variabile con ampie schiarite e qualche isolata pioggia in prossimità dei rilievi alpini e in Appennino. Temperature poco variate, massime tra 18 e 22.

Centro Italia Insistono rovesci e temporali localmente forti e a carattere di nubifragio specie sulle regioni tirreniche. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.

Sud Italia Instabile con rovesci e temporali, localmente forti tra Campania, Molise e Puglia, forti fenomeni possibili anche sulle Isole. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 25.

Meteo, le previsioni per lunedì 26 settembre

Nord Italia Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure venete, Sereno sulle Dolomiti.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Piogge di forte intensita' sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale campana, Piogge di forte intensita' sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Piogge di forte intensita' sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne sarde, Coperto con pioggia moderata sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole su interne siciliane e sulla zona etnea.

