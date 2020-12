Meteo, nel weekend basta maltempo. Ma non durerà a lungo

A partire dal weekend un promontorio anticiclonico comincerà a farsi spazio per conquistare l'Italia. Da domenica, giornata in cui si festeggia Santa Lucia, l'anticiclone riporterà il bel tempo al Centro-Nord ed entro sera anche al Sud. Questa fase più stabile e spesso soleggiata però potrebbe non durare a lungo, infatti se l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un tempo stabile, già da mercoledì 16 e giovedì 17 una nuova perturbazione atlantica proverà a ferire la neonata alta pressione.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che venerdì 11 il tempo continuerà a rimanere spesso instabile al Sud, ma dal pomeriggio una nuova perturbazione comincerà a interessare il Nordovest con piogge e nevicate fino in collina sul Piemonte e sull’Appennino emiliano. Nel weekend le cose andranno lentamente a migliorare, soprattutto da domenica 13 quando avanzerà l’anticiclone di Santa Lucia. Sabato, le piogge riguarderanno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria, la Sardegna e la Sicilia, il tempo sarà più asciutto al Nord e meno piovoso altrove. Domenica, venti tesi di Maestrale e Tramontana. Migliora decisamente al Centro-Nord con ampi spazi soleggiati, ultime note instabili al Sud, specie al mattino. Nella prossima settimana l’anticiclone tenterà di invadere con più decisione il nostro Paese, ma come detto da mercoledì 16 e giovedì 17 una nuova perturbazione potrebbe portare nuove piogge al Nordovest e sui settori tirrenici.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 11. Al nord: dapprima bel tempo, poi peggiora al Nordovest. Al centro: in prevalenza asciutto, rare piogge. Al sud: instabile con piogge o rovesci sparsi.

Sabato 12. Al nord: a tratti coperto, scarse precipitazioni. Al centro: rovesci su coste tirreniche e in Sardegna. Al sud: peggiora sul basso Tirreno e poi in Puglia.

Domenica 13. Al nord: bel tempo. Al centro: ultimi piovaschi su Adriatiche. Al sud: a tratti instabile, specie al mattino. Temporali forti su palermitano e messinese.

Prossima settimana: avvio con l’anticiclone di Santa Lucia.

