Meteo estremo nel weekend, arriva l'anticiclone africano: ondate di calore alternate a pioggia e grandine in Italia

L'Italia si prepara a un weekend frenetico dal punto di vista climatico. Secondo quanto riporta 3bmeteo.it, l'anticiclone africano porterà le temperature alle stelle e caldo intenso, soprattutto al Sud. Ma attenzione: sono in arrivo forti temporali su parte del Settentrione. In alcuni zone dello Stivale, potrebber oesserci anche grandite sparse.



Le previsioni del weekend

Sabato caldo e in prevalenza stabile. L'anticiclone africano, in fase di espansione dal Nord Africa verso l'Italia, culminerà proprio durante l'imminente weekend, portando condizioni estive e in prevalenza stabili praticamente su tutto lo Stivale. Tuttavia si dovranno fare i conti con alcuni disturbi, rappresentati dalla consueta variabilità diurna che interesserà le zone alpine e prealpine sabato, responsabile di qualche rovescio o breve temporale.

Sul resto d'Italia il sole dominerà la scena e sarà soltanto offuscato da innocue e sottili velature in scorrimento tra Val Padana, Liguria, Toscana e Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta Italia e i valori più alti si raggiungeranno sulle zone interne della Sardegna Tavoliere, Materano e Cosentino, con picchi di 36/37°C.



Domenica arrivano temporali.

Piogge e rovesci raggiungeranno nel corso della serata anche il resto del Triveneto e la Toscana, in tarda serata o nottata alte Marche, Umbria e alto Lazio. Sul resto d'Italia proseguirà la fase anticiclonica con tempo stabile e con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte, un po' più spesse tra Sardegna e Centro Italia. Le temperature subiranno un calo al Nordovest e in Sardegna, mentre non subiranno ancora variazioni di rilievo al Nordest e sulle altre regioni centrali. Riusciranno a salire di qualche grado al Sud, tanto che si potranno raggiungere punte di di 37/39°C su Tavoliere delle Puglia, Materano, Cosentino e Catanese interno.

