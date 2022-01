Allerta meteo per domani 31 gennaio: venti e mareggiate da Nord a Sud. Ecco dove

Allerta meteo su alcune regioni per la giornata di domani, lunedì 31 gennaio: previsto l'arrivo di un vortice di bassa pressione che scenderà dal Nord Europa verso sud. Bisognerà aspettarsi venti molto forti e mareggiate lungo le coste esposte. Per l'allerta, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per lunedì 31 gennaio, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche su molti settori dell'Italia.

I forti venti soffieranno dai quadranti settentrionali su tutta Italia, in particolare sui settori alpini nord-occidentali e le isole maggiori. Nel dettaglio, l’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani, lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia. Venti che poi saranno in estensione, dal tardo pomeriggio, all’Emilia-Romagna, specie sui settori appenninici. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali, sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia, in estensione dalla serata anche alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

In Emilia Romagna dalla serata di domani è previsto un sensibile aumento della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 Km/h) sugli Appennini centro-occidentali. Per questo è sta valutata una allerta arancione per vento sulla zona della Montagna emiliana centrale e allerta gialla per vento sugli Appennini bolognesi, sulla Collina emiliana centrale sulla Montagna piacentino-parmense e sull'Alta collina piacentino-parmense.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 20:31

