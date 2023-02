Meteo, uragano di neve sull'Italia: in arrivo venti di tempesta e piogge torrenziali. Ecco dove

Il freddo di questo inverno sta per arrivare al suo culmine. Nelle prossime 48/72 ore l'Italia verrà investita da un ciclone proveniene dalla Russia, che colpirà soprattutto al sud, provocando quello che i meteorologi hanno già battezzato «uragano di neve». Sono in arrivo nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore.

Meteo 9 e 10 febbraio

Come riporta 3BMeteo, le correnti orientali saranno causa di una diffusa instabilità giovedì sul versante adriatico, con nevicate a quote molto basse e a tratti fino in pianura e sulla costa centrale. Il minimo di pressione invece traslerà gradualmente verso sudest, transitando venerdì a sud della Sicilia. Questo piloterà un altro fronte che provocherà condizioni di maltempo anche intenso sulle regioni meridionali, in particolare tra bassa Calabria e Sicilia, dove sono attesi fenomeni temporaleschi intensi con possibili nubifragi, oltre a nevicate molto abbondanti sulle zone interne dell'isola a quote collinari o di bassa montagna. Nulla di fatto sul resto d'Italia, con tempo stabile ma clima decisamente freddo.

Allerta rossa in Sicilia

Attenzione particolare all'Isola dove il maltempo si farà intenso a causa dell'interazione del flusso freddo con una depressione mediterranea. Umide e tese correnti da Est-Nordest accompagneranno precipitazioni talora intense in particolare tra giovedì e la prima parte di venerdì, con picchi anche di oltre 100mm sul versante ionico e possibili disagi/allagamenti. Tantissima neve cadrà sui rilievi esposti al Levante e al Grecale già dai 400-700m, con accumuli di neve fresca superiori al metro in quota previsti sull'Etna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:57

