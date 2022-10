Meteo, torna il caldo estivo: l'Ottobrata spazza via il maltempo, temperature vicino ai 30 gradi Ecco dove

L'Ottobrata arriva e spazza via le nubi dall'Italia. Dopo l'antipasto di inverno vissuto negli ultimi giorni, con pioggia e maltempo su tutta la penisola, le temperature torneranno a salire oltre i 25-27 gradi. Il sole irromperà dalla prossima settimana, mentre nel weekend il tempo resterà instabile.

Sole e caldo da lunedì

Nelle prossime ore avremo ancora instabilità al Sud e su parte delle regioni centrali, sono attesi rovesci su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Locali momenti instabili non sono esclusi anche su Lazio, Abruzzo e Molise fino all'Appennino settentrionale. Dalla prossima settimana, dai 34° di Siracusa ai 30° di Bolzano, tutta l'Italia vivrà il ritorno dell'Estate 2022, con una situazione di alta pressione che ci accompagnerà almeno per una settimana.

«La settimana inizierà sulla falsa riga della domenica - si legge su 3BMeteo - quindi con sole prevalente e clima molto mite su gran parte delle regioni. Unica insidia saranno delle infiltrazioni di aria più fresca da est che potranno convergere con l'aria più mite in arrivo da ovest formando degli annuvolamenti lungo le regioni orientali e su parte del Sud. Annuvolamenti che non è escluso possano portare qualche debole pioggia o pioviggine lungo le regioni adriatiche e sul basso Tirreno. Le temperature saranno ben oltre le medie stagionali soprattutto in montagna».

Perché si dice Ottobrata

Il termine "Ottobrata" deriva dalla tradizione romana: il clima della capitale infatti regala ogni anno periodi caldi e soleggiati in questo mese e quest'anno il bel tempo di inizio ottobre non sarà confinato entro le mura romane ma si estenderà a tutto il Paese. A cavallo dell'Equinozio d'autunno si sono registrate tre tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio atmosferico tra aria fredda polare e aria calda subtropicale ha causato fenomeni violenti.

