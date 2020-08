Meteo di settembre: anticipo di autunno o caldo africano? Ecco le previsioni

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 21:29

Continuasull'Italia è già gli esperti parlano di unaltalenante che durerà fino a fine mese.? Inizialmente si era parlato di un arrivo precoce dell'autunno ma sembra che la situazione sia diversa, almeno per la prima parte del mese., per questo con un'affidabilità limitata, ma a grandi linee è possibile individuare un periodo di caldo che persisterà sulla penisola almeno nella prima parte del mese con la possibilità pure di qualche ultima ondata di caldo con valori oltre i 30°C, come già successo negli ultimi anni. La causa principale potrebbe essere una persistenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo con la conseguenza di avere lunghi periodi stabili e soleggiati.L'arrivo di venti freddi dalpotrebbe dare origini a temporali anche di carattere alluvionale che si alterneranno alle finestre di bel tempo e stabilità.