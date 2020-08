Meteo, settembre porta l'autunno con piogge e neve ad alta quota: ecco cosa succederà nelle prossime settimane

Maltempo in Veneto, centralini dei pompieri subissati di telefonate anche a Vicenza e Padova

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Anche se nel corso della settimana le temperature resteranno bollenti l'arrivo disegnerà l'inizio dellalmeno nella prima parte del mese. Sono in arrivo delleche si scontreranno con l'anticiclone africano che sta spingendo dal sud.Secondo ilsi avrà tra il 1 e il 5 settembre una pesante ondata di maltempo, quando una massa d'aria instabile, ricolma d'aria fredda, raggiungerà il nostro Paese (sopratutto il Centro-Nord) determinando un crollo delle temperature accompagnato da piogge, temporali, grandine e anche dalle prime nevicate sull'arco alpino, sia pure ad alta quota. Al Sud invece le temperature resteranno ancora alte e il tempo soleggiato.Una condizione che non durerà a lungo, tanto che nella seconda metà del mese l'anticiclone africano potrebbe tornare di nuovo sulla penisola portando caldo e bel tempo. Successivamente a questa ondata di caldo entreranno in gioco diversi fattori che potrebbero far tornare violenti temporali segnando definitivamente la fine del caldo e della bella stagione.