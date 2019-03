​Meteo, scuole chiuse domani: «Venti forti e mare in tempesta»

Il sindaco Luigi de Magistris ha disposto per la giornata di domani, 12 marzo, la chiusura delle scuole cittadine, di ogni origine e grado, a seguito dell'avviso di allerta meteo regionale che prevede per la giornata di domani venti forti https://t.co/hSHftThi1t — Comune di Napoli (@ComuneNapoli) 11 marzo 2019

Il maltempo colpisce il centro sud e, in particolare, la. Domani scuole chiuse a Napoli . L'Amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all'allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania per vento forte. Un'allerta, spiegano dal Comune di Napoli, molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici soprattutto per la caduta di molti alberi e lo scollamento di molte guaine di copertura.Palazzo San Giacomo puntualizza che nella decisione assunta dopo aver ascoltato le valutazioni dei tecnici comunali al verde e alla protezione civile ha pesato anche la ravvicinanza con gli episodi del 23 e 24 febbraio che hanno tra l'altro causato oltre 500mila euro di danni solo alle scuole. «Ormai la gravità degli effetti del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti», dichiarano gli assessori Ciro Borriello, Alessandra Clemente, Raffaele Del Giudice e Annamaria Palmieri e il presidente della Commissione consiliare Scuola Marco Gaudini, denunciando «ancora una volta l'assenza di una politica nazionale di interventi, con previsione anche di risorse umane e di fondi per la messa in sicurezza del territorio italiano».