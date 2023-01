Meteo, sciabolata artica in arrivo sull'Italia: neve a bassa quota e freddo intenso per tutta la settimana

di Redazione web

Che l'inverno faccia sul serio lo abbiamo capito in questa ultima settimana. Dopo un Natale caldo ed un mese d'inverno mite ed anomalo, è arrivata la neve copiosa su gran parte delle regioni con catene montuose ed appenniniche. Ed anche in città il gelo si fa sentire. Una massa d'aria gelida di origine artica, infatti, insiste sull'Italia, mentre un'intensa perturbazione sta scatenando il maltempo in particolare al Sud e in parte del Centro, secondo il sito 3B Meteo.

Freddo weekend

Anche la seconda parte del weekend, domenica 22 gennaio, sarà caratterizzata dalla presenza di un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica. Attesa ancora diffusa instabilità al Centro e al Sud con schiarite temporanee e rovesci di pioggia o di neve fino a bassissima quota, anche prossima al piano e sulla costa adriatica centrale nell'arco della notte, soprattutto sulle Marche. Probabili anche dei temporali di neve.

Domenica fredda

Domenica al Nord, soleggiato o velato salvo addensamenti più consistenti sull'Emilia Romagna, soprattutto Romagna e Appennino con qualche isolato fenomeno, nevoso fino a bassa quota, localmente anche al piano in mattinata. Al centro, diffusa instabilità lungo l'Adriatico e sull'Appennino con rovesci e temporali, nevosi fino a bassissima quota sulle Marche e l'Umbria. Maggiore variabilità interesserà l'Abruzzo. Sulle regioni tirreniche schiarite prevalenti salvo qualche breve piovasco tra basso Lazio e Appennino, nevoso sino a bassa quota. Sud, spiccata instabilità con piogge e rovesci intermittenti, localmente anche a sfondo temporalesco sul basso Tirreno. Neve fino a quote molto basse tra Molise, Campania e Puglia settentrionale, altrove a quote collinari. Più sole in Sardegna. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo lungo l'Adriatico.

Neve a bassa quota

Per la prossima settimana, continuerà il vortice di aria fredda in discesa dalle latitudini artiche. Lunedì prenderà di mira soprattutto il versante adriatico centro-settentrionale dal Friuli fino all'Abruzzo, e parte della Puglia. Dobbiamo attenderci piogge e rovesci con nevicate a quote basse, fino in pianura tra Marche e Romagna e lo stesso impulso estenderà i suoi effetti verso Lombardia e Piemonte con nevicate a quote basse. Un altro impulso, interesserà isole maggiori e regioni del basso Tirreno, con piovaschi e qualche nevicata a quote collinari.

Freddo per tutta la settimana

Fino a mercoledì 25 gennaio, la circolazione depressionaria insisterà sul Mediterraneo, anche se il gelo artico si ridurrà almeno parzialmente, con nevicate intermittenti fino a quote collinari su vari regioni del centro e del sud. Maggiori stabilità è attesa al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali, con clima ancora freddo. Tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, una nuova irruzione di aria fredda dalle latitudini artiche verso il Mediterraneo, con recrudescenza dell'instabilità e nevicate a quote basse.

