Meteo, San Valentino con freddo e neve: ecco dove. Giù le temperature in tutta Italia

Previsioni meteo: dopo oltre due mesi di siccità, pioggia e neve sono in arrivo sull'Italia. E anche le temperature, in questi primi giorni di febbraio spesso primaverili, andranno in picchiata.

Da lunedì 14 quindi torneranno abbondanti piogge in Italia, in particolare al Nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia; al Nord, all'ora della Cena di San Valentino, non sono escluse nevicate leggere anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano.

Nel week-end, tra oggi e domani, tempo dunque in peggioramento quasi ovunque. Al nord nuvoloso al mattino in Piemonte, sole altrove. Al centro piovaschi sparsi sulle adriatiche. Al sud nubi in aumento fino a cielo nuvoloso con qualche pioggia. Domani, domenica 13, bel tempo solo al Nord e pioggia al Centro e al Sud

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 09:55

