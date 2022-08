Meteo, ribaltone dell'estate: ecco cosa succederà la prossima settimana

Ribaltone dell'estate dopo una breve tregua. Se nel corso di questo weekend l'Italia è attraversata dall'Anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo ma temperature decisamente più fresce in diverse regioni, a partire dal prossimo martedì la situazione cambierà con un ritorno del caldo africano.

Le previsioni

Se in queste ore l'Italia è divisa in due: tra il fresco del Nord e il caldo del Sud, dopo un inizio settimana prossimo sotto il dominio delle correnti fresche di Maestrale, da Martedì 23 ci sarà una timida rimonta dell'alta pressione africana a ridosso della Penisola Iberica farà sentire la sua calda influenza anche al Centro e nelle regioni settentrionali. Le temperature subiranno un aumento anche i 7-8 gradi e, nonostante non si tornerà alle giornate roventi delle scorse settimane, le temperature resteranno comunque sopra la media del periodo.

Vortice ciclonico

Al Sud invece si avrà una diminuzione del caldo per effetto di un reiterato vortice ciclonico collocato sui vicini Balcani che continuerà a mantenere attivo un flusso di correnti più fresche e a tratti anche instabili.

