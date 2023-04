Meteo primo maggio con l'ombrello: il lungo weekend con pioggia, temporali e grandine

di Redazione web

Il lungo ponte con il weekend del primo maggio riserva brutte sorprese per quanto riguarda il meteo. La prevalente stabilità atmosferica che caratterizzerà i prossimi giorni non sarà duratura e proprio in corrispondenza del lungo weekend del 1° maggio l'anticiclone comincerà a cedere.

Ponte del 1 maggio con pioggia, temporali e grandine

Secondo gli esperti di 3BMeteo le prime avvisaglie si avranno sabato nel pomeriggio-sera, dopo una giornata in gran parte soleggiata e calda con punte localmente superiori a 30°C sulle zone interne della Sardegna. La parte più avanzata di un fronte collegato ad un vortice in discesa dalle latitudini settentrionali europee raggiungerà il Nordovest e le regioni tirreniche centro-settentrionali, interrompendo la fase stabile e molto mite e dando luogo alle prime piogge. Dalle prime ore di domenica entrerà in azione la parte più attiva del fronte, generando un'intensificazione di piogge e temporali al Nordovest, Alpi in genere, ma anche su parte del Centro-Sud Italia, specie versante tirrenico. Visti i notevoli contrasti termici che verrebbero a crearsi tra l'aria ormai calda preesistente e quella più fresca in arrivo, le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed essere a tratti accompagnati da grandine. Le temperature subiranno di conseguenza una diminuzione, soprattutto al Nordovest.

1° MAGGIO INSTABILE E PIU' FRESCO. Il vortice provenuto dall'Europa nordoccidentale dovrebbe portarsi nella giornata del 1° maggio sul Mediterraneo centrale, proprio ad ovest dello Stivale. Instabilità e calo delle temperature dovrebbero quindi interessare buona parte d'Italia: piogge e temporali impegnerebbero molte regioni, specie quelle peninsulari, con fenomeni anche di forte intensità, locali grandinate e il ritorno della neve sulle vette alpine.

Fino a venerdì ci aspettano giornate stabili e in prevalenza soleggiate con temperature in aumento giorno dopo giorno per l'afflusso di correnti calde nord africane all'interno dell'anticiclone, con massime che in Sardegna raggiungeranno localmente i 28°C. Venerdì, tuttavia, la coda di un fronte atlantico in scorrimento a latitudini più settentrionali determinerà un certo incremento della nuvolosità su parte del Nord, con qualche isolato fenomeno limitato all'arco alpino. Vediamo nel dettaglio:

Meteo venerdì 28 aprile

Meteo sabato 29 aprile

Nord: Nubi in aumento dal pomeriggio sulle aree occidentali, associate a qualche piovasco tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; maggiori schiarite a est. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26.

Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti cumulifomi in Toscana e sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25.

Sud: Cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27.

Meteo domenica 30 aprile

Nord: Molto nuvoloso già dal mattino con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est, anche con locali temporali. Temperature in calo, massime tra 15 e 19.

Centro: Molto nuvoloso con piogge e rovesci dal mattino sulle regioni tirreniche in traslazione verso quelle adriatiche; possibili locali temporali. Temperature in calo, massime tra 16 e 20.

Sud: Molte nubi con piogge sparse sin dal mattino sul versante tirrenico e sulla Puglia; schiarite in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27.

